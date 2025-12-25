ETV Bharat / state

ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ.. ಎಚ್ಚರವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹರಡಿತು; ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದ ಯುವಕನ ಮಾತು

ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಸ್​ ನಡುವಿನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

The injured Kiran Pal
ಗಾಯಾಳು ಕಿರಣ್ ಪಾಲ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 25, 2025 at 6:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಗೊರ್ಲತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ಬಸ್-ಲಾರಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೀ ಬರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಸ್ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಗರದಿಂದ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ನಸುಕಿನಜಾವ ಕಂಟೈನರ್ ಟ್ರಕ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿ ಬಸ್​​ಗೆ ಅಪಘಾತವೆಸಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವರು ಸಜೀವವಾಗಿ ದಹನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 6 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 28 ಜನ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಎಂಬುವರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ತೆರಳುವಾಗಲೇ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಂಧ್ಯಾ, ಶಶಾಂಕ್, ದಿಲೀಪ್, ಬಿಂದು ಹಾಗೂ ಕವಿತಾ ಎಂಬುವರು ನಿನ್ನೆ ನಗರದಿಂದ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ದುರಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹೋದರ ದೀಪಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿನ್ನೆ ಮಾವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಏಳು ಮಂದಿ ತಂಡ ತೆರಳಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಆರು ಮಂದಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ (ಐಸಿಯು) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ' ತಿಳಿಸಿದರು.

ದುರಂತ ನಡೆದ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕವಿತಾ ತಂದೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿನ್ನೆ ಗೋಕರ್ಣ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.30ಕ್ಕೆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಮಗಳು ಕವಿತಾ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಾಳು ಕಿರಣ್ ಪಾಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಕಂಟೈನರ್ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಎದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಬಸ್ ತುಂಬಾ ಹೊಗೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಬೆಂಕಿ ಇತ್ತು. ಹೇಗೋ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದೆ' ಎಂದು ಆತಂಕದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸೇರಿ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ; ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಮೂವರಿಗೆ ಶೋಧ

TAGGED:

IGP RAVIKANTHE GOWDA
ಲಾರಿ ಬಸ್​ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ
BENGALURU
CHITRADURGA BUS ACCIDENT
LORRY AND A BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.