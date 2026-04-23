ಮಂಗಳೂರು ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ 'ತೂಟೆದಾರ' ಆಚರಣೆ: ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಣರೋಚಕ ಅಗ್ನಿಕೇಳಿ
ದುರ್ಗೆಯ ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ಕಾಳಗದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಚರಣೆ ತೂಟೆದಾರವನ್ನು ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತು ವರದಿಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
Published : April 23, 2026 at 7:45 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತೂಟೆದಾರ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ. ದುರ್ಗೆಯ ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ಕಾಳಗದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ತೂಟೆದಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಅಗ್ನಿಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಎಸೆದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.
ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ತೂಟೆದಾರ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಎಪ್ರಿಲ್ 14ರ ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಾಗಿ ಏಳನೇ ದಿನ, ಎಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ಅವಭೃತೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಇನ್ನೇನು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಮೂಡಲು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಇದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ತೂಟೆದಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ತೂಟೆದಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ತಂಡಗಳು ಒಂದಾದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿ ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೊಂಯ್ಯನೆ ಬರುವ ರಾಶಿರಾಶಿ ಪಂಜುಗಳು ರಣರೋಚಕ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣೆವೆಯಿಕ್ಕದೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಕ್ಕಸಬೆರಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಬಲಿಯು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಮರಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೆಡೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ರಥಬೀದಿಗೆ ಬರುವ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ನಂದಿನಿ ನದಿಯ ಜಳಕದ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ತೂಟೆದಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಶುದ್ಧಾಚಾರದಿಂದ ಇದ್ದು, ಮಿಂದು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದವರ ನಡುವೆ ತೂಟೆದಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಥಬೀದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರ ಆಣತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ತೆಂಗಿನಗರಿಯ ಸೂಟೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪರಸ್ಪರ ಎಸೆಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳ ಮಳೆ, ದಟ್ಟಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿ ಕಟೀಲು ರಥಬೀದಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ತೂಟೆದಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಂಕುಮ ಹಾಗೂ ಹೂಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸುವ ಕ್ರಮವಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾರೋಬ್ಬರಿಗೂ ತೂಟೆದಾರದ ಸಂದರ್ಭ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ನಡೆದ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವೂ ಇಲ್ಲವಂತೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಅವರು, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಈ ತೂಟೆದಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಂಟು ದಿನ ವೃತಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಂಬತ್ತನೆ ದಿನ ತೂಟೆದಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರುವ ಅತ್ತೂರು - ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಾಗಣೆಯವರು ತೂಟೆದಾರದ ದಿನ ವೈರಿಗಳಂತೆ ಕಾದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾದಾಟ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎರಡೂ ಮಾಗಣೆಯ ಹಿರಿಯರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗೆಯು ಅರುಣಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದು ಕಳೆದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತಂತೆ. ಅದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ತೂಟೆದಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತೂಟೆದಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದವರು ಸೋತಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಛಲದಿಂದಲೇ ಎರಡೂ ಕಡೆಯುವರು ಮೈಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾದಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ಕಾಳಗದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಚರಣೆಯ 'ತೂಟೆದಾರ' ವು ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಣರೋಚಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
