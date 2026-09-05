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ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ರಾಜಾ' ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ವಿಘ್ನ: ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮಹಾಮಂಡಳಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ‌ಗಣೇಶ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

GANESH PROCESSION PATH
ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ‌ಗಣೇಶ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 9:47 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ‌ಗಣೇಶ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್​ಹೌಸ್​ ವರೆಗೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗಣೇಶ ಮಹಾಮಂಡಳಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 3-4 ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು 25 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 16-17 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಎಲ್ಲಾ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೆರಳಬಹುದಾಗಿವೆ. ಎತ್ತರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ETV Bharat)

ದಾಜೀಬಾನ್ ಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಮೇದಾರ ಓಣಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ರಾಜಾ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮಹಾರಾಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ‌. ಟ್ರಿ ಕಟಿಂಗ್, ತಗ್ಗುಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದ ಮಾರ್ಗ ಗುರಿತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಡಿವೈಡರ್​ಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಹಾಮಂಡಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತರಾಜ್ ಪೋಳ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ‌.‌ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಶಾಸಕರಾದ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಗ ಗುರಿಸಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವದು ಎಂದರು.

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TAGGED:

HUBBALLI CHANNAMMA CIRCLE
DHARWAD
ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ
GANESH PROCESSION
GANESH PROCESSION PATH

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