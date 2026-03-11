ಹಿಂದುಳಿದ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆ: ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವೆ: ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ

ETV Bharat / state

ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ‌ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವೆ: ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿಂದುಳಿದ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಯಮ 330ರಡಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯ ತಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಧುನಿಕ ಭರಾಟೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಲ ಕಸುಬುಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಿವೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನುದಾನ ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ‌ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಮಾತನಾಡಿ,ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಯಡಿ 11 ನಿಗಮಗಳು ಬರಲಿದೆ. ಕುಲ ಕಸುಬು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಾಲ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 11 ನಿಗಮಗಳಿಗೆ 1,600 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪಂಚವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ,‌ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಹೊಟೇಲ್, ಲಿಂಗಾಯತ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವಿಭೂತಿ ಘಟಕ, ವಿವಿಧ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕುಲಕಸುಬಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇರ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಆರು ನಿಗಮಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು‌ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ, ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಐದು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಎಸ್​​ಟಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗಂಗಾಮತ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳ ಜಾತಿಸೂಚಕವಲ್ಲ, ಜನೆರಿಕ್ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಸ್​​ಟಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು‌ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು‌ ಎಂದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ ಸದಸ್ಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕನೂರು ಕೋಲಿ, ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಅಂಬಿಗ, ಬೆಸ್ತ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಕಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಎಸ್​​ಟಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಫಾರಸು ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

