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ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುತ್ತದೆ: ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 2:56 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಈ ಬಾರಿಯ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಇರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಪಯಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಈ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಪಯಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಸರಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ 6 ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯನ್ನು ಇಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯನ್ನು ದಸರಾಗೆ ಕರೆತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯಾ - ಸಾಧ್ಯತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮಿನ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.

ತುಲಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಗೆ ಪೂಜೆ: ''ವಿನಾಯಕನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಗಜಪಡೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಗಜಪಡೆಗೆ ಪಾದ ತೊಳೆದು, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಹಾಗೂ ಗಂಧವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಳಿಕ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯ ನಂತರ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು-ಬೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ದಸರಾ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ತುಲಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು'' ಎಂದು ಕಳೆದ 29 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಜಪಡೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಚಕರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

This time Kambala will be held during Mysuru Dasara: Minister Yathindra Siddaramaiah
ದಸರಾ ಗಜಪಯಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ (ETV Bharat)

ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ: ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 6 ಬಾರಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಗಜಪಯಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಹೂಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ವಂದಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮಾವುತ ವಸಂತ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಭಿಮನ್ಯು ದೇಶದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ''ಈ ಬಾರಿ ಗಜಪಯಣದಲ್ಲಿ 9 ಆನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಗಜಪಯಣದ ದಿನವೇ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. 60 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:45ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಜಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಆನೆ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಆನೆಯನ್ನು ಗಜಪಯಣದ ಮೂಲಕ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಸುಗ್ರೀವ ಎರಡನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

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YATHINDRA SIDDARAMAIAH
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಂಬಳ
KAMBALA IN MYSURU DASARA

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