'ಇದು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇ': ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿಶ್ವಾಸ
ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದ ಲೀಡ್ಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 4, 2026 at 10:19 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 10:55 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಪರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಮತದಾರ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ್ದು. ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಪಡೆದಿದ್ದ ಲೀಡ್ಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ: ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇಂದು ಶನಿವಾರ, ಗುರುವಾರ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 07ಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಕೊನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಇದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಸಮರ್ಥ್ ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಏನೂ ಎಂಬುದು ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 58 ಸಾವಿರ ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಲು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು, ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಂಸದರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ: ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರುಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ವರಿಷ್ಠರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡರು, ಜನರು ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 100 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಲಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾಲೇಜು, ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಹೌದು ನಾವು ಅ ಭಾಗದ ಜನರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥ್ ಅವರು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಮತದಾರರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥ್ಗೂ ಅರಿವು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಜೀವನ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಮುದಾಯಭವನ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೇವಾಲಯ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಬರುವ ಜನ್ರೀಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅ ಸಹಾಯವನ್ನು ಜನ ನೆನೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಸಮರ್ಥ್ ನನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮಗೆ ಜನ ಮತ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ: ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಜನ ಮತ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 100 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಮತದಾರ ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಮರ್ಥ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಲೀಡ್ ಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡ್ ನಿಂದ ಸಮರ್ಥ್ ಗೆಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಜನ 50 ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ನಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
78 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡದ ಸಾಧನ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ- ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ: ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, "78 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಿವಿಧ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಉಚಿತ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದುಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರದ್ದು ಜೇಬ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮಾಡೆಲ್. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಬು ಕಳ್ಳರು ಹೇಳದಂತೆ ತಮ್ಮಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಜನ್ರೀಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ಜೇಬ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೋದ್ರೆ 2 ಸಾವಿರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 75 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ 102 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: