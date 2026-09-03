ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ 'ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೃಹ': 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ದೇವಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತುಕತೆ!
ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಪೂಜಾ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ, ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಯ 'ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೃಹ'ದ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : September 3, 2026 at 3:07 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸಮೀಪದ ಮೂರ್ಲಾರು ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯೊಂದರ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದು ಕನ್ನಡವಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಪ್ಪಟ ದೇವಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ!
"ಹರಿಃ ಓಂ, ಆಗಚ್ಛತು, ಉಪವಿಶತು, ಕುಶಲಂ ವಾ?" ಎಂಬ ಮಧುರ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕ ವಸಂತ ಮಾಧವ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ದಂಪತಿಯ ಈ ಮನೆ ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಮಯವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನ ಆಟದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ.
ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಆರಂಭವಾದ 'ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೃಹ': ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾದವರಾದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರು 1984ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸೇವಾಗ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಂದಾಪುರದ ಸೇವಾ ಸಂಗಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ 10 ದಿನಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
1989ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೂ, ಗಣಿತ-ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ವಸಂತ ಮಾಧವ ಅವರು ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ವಧು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಂದು ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರು "ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೃಹವಾಗಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದ ವಸಂತ ಮಾಧವ ಅವರು, ತಾವೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿತು, 1989ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಂಟು: ಕೇವಲ ದಂಪತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇವರ ಮಗ, ಮಗಳು, ಸೊಸೆ ಹಾಗೂ ಇದೀಗ ಪುಟ್ಟ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಾರಣ, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ಒಲಿದುಬಂದಿದೆ. ಮನೆಯ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ತರಕಾರಿಗಳು, ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು, ದಿನ, ತಿಂಗಳು, ತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ತಗತ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಸಂತ ಮಾಧವ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿತ್ತು. 1989ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೃಹ ಮಾಡುವ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾನೂ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಗೋಡೆ, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪರಿಸರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಮೊದಲೇ 'ಮಾತಾ', 'ತಾತಃ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಕರೆದ. ಈಗ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಕೆ: ವಸಂತ ಮಾಧವ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಾನು ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೃಹದ ಕನಸನ್ನು ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ದಂಪತಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತಾಜಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮಗ, ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಈಗ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊಸೆ ಕೂಡ ನಿತ್ಯದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿತು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ: ಮಗಳು ಚೈತ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತವೂ ಸಹಜ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ, ಪದವಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡೆವು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಪಕ್ಷಿ - ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು, ನಿತ್ಯದ ತಿಥಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪುತ್ರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಆಡುಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿತೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪೂಜೆ, ಮಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕೆಯೂ ಅದನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದರು.
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ವಸಂತ ಮಾಧವ ದಂಪತಿಯ ಈ 'ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೃಹ' ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ.
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