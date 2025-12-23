ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗಿದೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ: ಮೂರು ರೆಕಾರ್ಡ್!
ಝೋಹನ್ ಓಝಿಲ್ ಎಂಬ ಪುಟಾಣಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.
Published : December 23, 2025 at 5:26 PM IST
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಈ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿಗೆ ವಯಸ್ಸು 1 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು. ಹೆಸರು ಝೋಹನ್ ಓಝಿಲ್. ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳಿಗೇ ಮೂರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ತೊದಲು ನುಡಿಯಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಓಝಿಲ್ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅಶೋಕ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಂಝೀಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಮೆಹ್ರೋಝ್ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಝೋಹನ್ ಓಝಿಲ್ ಅಸಾಧಾರಣ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮಗು. ಒಂದು ಸಲ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಬಲ್ಲ.
1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ ಮಗುವಿನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆತ್ತವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಝೋಹನ್ ಓಝಿಲ್ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು, ವಿಶ್ವದ ಅದ್ಭುತಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಾಯಿ ಮೆಹ್ರೋಝ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮಗುವಿನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಝೋಹನ್ ಓಝಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ 'Super Talented Kid – One in a Million' ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನೋಬೆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಝೋಹಾನ್ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಯಿ ಮೆಹ್ರೋಝ್ ಅವರು, "ನನ್ನ ಮಗು ಸ್ಮರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ನೊಬೆಲ್ ವಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಮೆಮರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಸ್ಥಳ ಬರುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಹೂಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಫಜಲ್ಗಳನ್ನು ರಿ ಅರೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದ ಹೆಸರಿರುವ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
