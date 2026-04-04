ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ: ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮವು, ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 4, 2026 at 3:36 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಲ್ಲ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮವು, ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೂರು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇರುವ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು ಅಂತಾರೇ, ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ನಿಂಬೆ ಗಿಡನಾ?. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ನಿಧನ ನಂತರ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸಿಎಂ ಆದ್ರು. ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಂದೆ ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಲ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ 80 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಿಎಂ ಈವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1.30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಕೇಳುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಹೋಗ್ಬೆಡಾ ಎಂದು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಂತೈಸಿದ ಪರಿ ಇದು, ಇದಲ್ಲದೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಆಸೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಈಡೇರಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ವೃದ್ಧೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಸಂಸದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ ಸಂಸದೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಂಸದೆ ಕುರುಬರಕೇರಿ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ವೃದ್ಧೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದರು.
ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿ, ಅಣ್ಣಾನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸಮರ್ಥ್ಗೆ ವಿಭೂತಿ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಭಿಮಾನಿ ನೀಡಿದ ವಿಭೂತಿ ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಿದ ಸಮರ್ಥ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಮರ್ಥ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
