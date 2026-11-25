30 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ: ಡಿಜಿಪಿ
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಿಯಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ 30 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ನಳಿನ್ ಪ್ರಭಾತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2026 at 4:52 PM IST
ಜಮ್ಮು& ಕಾಶ್ಮೀರ: 1991 ಮತ್ತು 2003ರ ನಡುವೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ರಿಯಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ 30 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಲು ಇವರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಡಿಜಿಪಿ) ನಳಿನ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಬುಧವಾರ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
1991ರಿಂದ 2003ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹೋರ್ ಮತ್ತು ಚಸ್ಸಾನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಲು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮಹೋರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Sh Nalin Prabhat, DG-P, has ordered the attachment of approx 29 kanals of land, belonging to five notorious terrorists, of Reasi, who are operating from Pakistan. @HMOIndia @AmitShah @LokBhavanJandK @OfficeOfLGJandK @manojsinha_ @AdgpArmedJK @SIAJKPolice @Traffic_hqrs @RailwayPoliceJK @KashmirPolice @ZPHQJammu @igp_jammu @crimebranchjkp @digjammu @UHqrs @digrprange @rphqdkr_jkp @DIGCKRSGR @dig_north @DigSkr @KathuaPolice @sambapolice @Dis_Pol_Jammu @UdhampurPolice @REASIPOLICE @dpododa @SSPKishtwar @RambanPolice @RAJOURIPOLICE @Poonch_Police @SrinagarPolice @BudgamPolice @Gbl_Police @BaramullaPolice @SoporePolice @bandiporapolice @HandwaraP @policekulgam @AnantnagPolice @policekulgam @AwantiporPolice @ShopianPolice @ssppul @JK4C_Cyber @CyberJammu @Cyberpolicekmr— J&K Police (@JmuKmrPolice) November 25, 2026
"ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 'ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್' ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಉಗ್ರರ ವಿವರ: ಶಡೋಲ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಯೂಮ್, ಶಜ್ರೂನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಬ್ದಾರ್, ಖೌರ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸಮ್ದೂ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ- ಗುಲಾಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಗುಲಾಂ ಖಾದಿರ್, ಖೌರ್ನ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ದಾದಾ ನಿವಾಸಿ ಖುಶಾಲ್ ಹುಸೇನ್, ಕರ್ಮ್ಕಥಾದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಬೀರ್), ಶಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಶಜ್ರೂನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಖ್ನಾ ಮತ್ತು ಅಲಾಫ್ ದಿನ್, ಲಾರ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್, ಶಜ್ರೂನ ಗುಲಾಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಗಮ್ಮಾ) ಹಾಗೂ ಸಿಲ್ಧಾರ್ನ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್, ಶಡೂಲ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಕ್ಮಾತ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಿಲಾಲ್), ಚಕ್ರಾಸ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್, ಲಾಧ್ನ ಗುಲಾಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಶಿಬ್ರಾಸ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ನಜರ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಹಮ್ದೂ), ಸಿಲ್ಧಾರ್ನ ಜಮಾಲ್ ದಿನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕಲಾಸ್ನ ತಾಲಿಬ್ ಹುಸೇನ್, ಲಾರ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮತ್ತು ಗಮಿ ಗುಜ್ಜರ್, ತುಲ್ಲಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್, ಕುಂದರ್ದನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಸಿಮ್, ಬಾಲ್ಮತ್ಕೋಟೆಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ಬಗೋಡಾಸ್ನ ಶಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಕುಂದರ್ದನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮತ್ತು ಹಸ್ಸೋಟೆಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಗ್ರರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ, ಮಹೋರ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಶಂಕಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (ಬಿಎನ್ಎಸ್), ಸ್ಫೋಟಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (UAPA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಐವರು ಶಂಕಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಗಡಿಯಾಚೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಜಮೀನು ವಶಕ್ಕೆ: ಮಹೋರ್ ತಹಸಿಲ್ನ ಶಾಡೋಲ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಯೂಮ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯೂಮ್), ಬಿಡ್ಡರ್ನ ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಸೂಮ್), ಅರ್ನಾಸ್ ತಹಸಿಲ್ನ ಹಂಡರ್ನ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ, ಥುರೂ ತಹಸಿಲ್ನ ಖಾಂತಿಯ ಮಂಜೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಂಜೂರ್ ಹುಸೇನ್) ಮತ್ತು ಥುರೂನ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂಬ ಐವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ 27 ಕಾನಲ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನನ್ನು ರಿಯಾಸಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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