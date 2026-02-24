ETV Bharat / state

ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ತೃತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ರನ್: 12 ಸಾವಿರ ಜನ ಭಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ತೃತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಓಟ ಮಾರ್ಚ್​ 1 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

State Director General of Police Dr. M. A. Salim
ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಂ. ಎ ಸಲೀಂ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 24, 2026 at 4:09 PM IST

1 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಓಟ (KSP Run) ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 'ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ' ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಡಿ ರನ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 'ಹಸಿರು ಬೆಂಗಳೂರು', 'ಮಾದಕ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ', 'ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ'ದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ 9 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

10K Run Map
ಜಾಗೃತಿ 10K ರನ್ ಮ್ಯಾಪ್ (ETV Bharat)

ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ನೋಂದಣಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸಲ ಓಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಂ. ಎ. ಸಲೀಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿರುವ ಓಟ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 10K ರನ್ (ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರರಿಗೆ), ಜಾಗೃತಿ 5K ರನ್ - (ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು). ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ₹18 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನವಿರಲಿದೆ.

5K Run Map
ಜಾಗೃತಿ 5K ರನ್ ಮ್ಯಾಪ್ (ETV Bharat)

ಈ ಬಾರಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. 90 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ರನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.

TAGGED:

KSP RUN
DR M A SALIM
ಪೊಲೀಸ್ ರನ್
BENGALURU
POLICE RUN

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

