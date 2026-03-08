ETV Bharat / state

ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಸೀಸನ್‌ನ ಮೂರನೇ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗು ಆಗಮನ

ಈ ಋತುವಿನ ಮೂರನೇ ಪ್ರವಾಸಿ ಹಡಗು ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ (ಎನ್‌ಎಂಪಿಎ)ಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು.

ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗು (NMPA)
Published : March 8, 2026 at 8:09 PM IST

ಮಂಗಳೂರು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೂಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಸೀಸನ್‌ನ ಮೂರನೇ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗು ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ (NMPA) ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿರೆನಾ (MS Sirena) ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು.

ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಧ್ವಜದಡಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೂಸ್ ಲೈನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗು ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಕೊಲಂಬೊ-ಕೊಚ್ಚಿ-ಮಂಗಳೂರು-ಗೋವಾ-ಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾರ್ಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಹಡಗು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 619 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 390 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.

ಕ್ರೂಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುಗಮ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಲು ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿವಿಧ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಯ್ಸಿಯಸ್ ಚಾಪೆಲ್, ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಜೈನ ಬಸದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ನೋಟ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಸತ್ರಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗುಗಳ ಆಗಮನವು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ರೂಸ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ನಗರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಂದೇ ಸಂಜೆ ಈ ಹಡಗು ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳ ಮೋರಮುಗಾವ್ ಬಂದರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹಡಗು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಎನ್​ಎಂಪಿಎ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಫೆಬ್ರವರಿ 19ರಂದು ಈ ಋತುವಿನ ಎರಡನೇ ಪ್ರವಾಸಿ ಹಡಗು ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ (ಎನ್‌ಎಂಪಿಎ)ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. M S ISLAND SKY ಎಂಬ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗು ಮರ್ಮಗೋವಾದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ 95 ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು 70 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ಬಂದರಿನ ಕ್ರೂಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಉಚಿತ ವೈ-ಫೈ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿತು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

