ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಗುಟ್ಕಾ ಲಾರಿ ದರೋಡೆ: 20 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕಳ್ಳತನ

ದರೋಡೆಕೋರರು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರ ಬಳಿ ಇದ್ದ 42,000 ರೂ. ನಗದನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Thieves Who Don't Even Spare Pan Masala and Gutka, Lorry looted on Zaheerabad-Bidar highway; Goods worth 20 lakh stolen
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 13, 2025 at 3:21 PM IST

1 Min Read
ಜಹೀರಾಬಾದ್,ತೆಲಂಗಾಣ: ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯನ್ನು ದರೋಡೆಕೋರರ ತಂಡವೊಂದು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಜಹೀರಾಬಾದ್ - ಬೀದರ್ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈಲ್ಕಲ್ ಮಂಡಲದ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಛೇದಕದ ಬಳಿ ಈ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹದ್ನೂರ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹನುಮಂತು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟ ಲಾರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ರೂ. ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಾಹನವು ಗಂಗ್ವಾರ್ ಡಿವೈಡರ್​ ಬಳಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದೆ.

ದರೋಡೆಕೋರರು ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚಾಲಕ ರವಿ ಮತ್ತು ಸಹ ಚಾಲಕರಾದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ರೂ. 42,000 ನಗದನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ದರೋಡೆಕೋರರು ಲಾರಿಯನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಚಾಲಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದ್ದ ಸರಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಗೂಡ್ಸ್​ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದೂರಿನ ನಂತರ, ಜಹೀರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಕ್- ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾರಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅದು ಹೊರಟ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದರೋಡೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ
ROBBERY CASE
ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಗುಟ್ಕಾ ಲಾರಿ ದರೋಡೆ
PAN MASALA GUTKA LORRY LOOTED

