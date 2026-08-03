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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ, ಫಸಲನ್ನೇ ಕೊಯ್ದು ಕದ್ದೊಯ್ದ ಕಳ್ಳರು!

ಯಾರೋ ಖದೀಮರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫಸಲನ್ನೇ ಕೊಯ್ದು ಕದ್ದೊಯ್ದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Thieves Steal Garlic Crop In Chamarajanagar
ಕಳ್ಳತನವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫಸಲು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 9:35 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗೊಂಡಿರುವ ಖದೀಮರು ಫಸಲನ್ನೇ ಕೊಯ್ದು ಕದ್ದೊಯ್ದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಭೀಮನಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಜು ಎಂಬ ರೈತನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತನಿಗೆ ಕಳ್ಳರು ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫಸಲು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat)

ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಪ್​ಸೆಟ್ ಕೇಬಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್, ಸೋಲಾರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಫಸಲನ್ನೇ ಕೊಯ್ದು ಕದ್ದೊಯ್ದಿರುವುದು ರೈತರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಳ್ಳರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Thieves Steal Garlic Crop In Chamarajanagar
ಗದ್ದೆಯ ಮಾಲೀಕ ರೈತ ಸಿದ್ದರಾಜು (ETV Bharat)

ರೈತ ಸಿದ್ದರಾಜು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಿ ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ‌. ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯೂ ಬಂದಿತ್ತು‌‌. ಸದ್ಯ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ 350-420 ರೂ‌. ಇದ್ದು ಖದೀಮರು ಸುಮಾರು 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫಸಲನ್ನೇ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Thieves Steal Garlic Crop In Chamarajanagar
ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗದ್ದೆಯ ಮಾಲೀಕ ರೈತ ಸಿದ್ದರಾಜು (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಬೆಳೆ ಭಾಗಶಃ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ರೈತನ ಕಿಸೆಗೆ ಹಣ ಸೇರಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಖದೀಮರು ಫಸಲನ್ನೇ ಕೊಯ್ದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫಸಲನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು'' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Thieves Steal Garlic Crop In Chamarajanagar
ಕಳ್ಳತನವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫಸಲು (ETV Bharat)

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CHAMARAJANAGAR
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