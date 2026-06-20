ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗರ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಳ್ಳ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿ: 25.35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಜಪ್ತಿ..!

ಆರೋಪಿ ಅಷ್ಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಕೀಲಿ ಒಡೆದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ‌.

THEIF ARREST
THEIF ARREST (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 10:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೀಗರ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, 25.35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕಸಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ಅಷ್ಪಾಕ್ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಸಾಟಿ(42) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತನಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ 35 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 169 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಅಮನ್ ನಗರ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳನ್ನೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆರೋಪಿ ಅಷ್ಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಆ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕೀಲಿ ಒಡೆದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ‌.

Thief who broke into a poor man's house in Belgaum is now a guest of the police
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗರ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಳ್ಳ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿ (ETV Bharat)

ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಮನೆಮಾಲೀಕರು: ಈತನ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದ ಮಾಲೀಕರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು‌. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗಿಳಿದಾಗ, ಮೂವರು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರದ್ದೇ ಪಾತ್ರ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಮೂರು ಮನೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಷ್ಪಾಕ್ ಸಾಠಿಯನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿದ ಆಯುಕ್ತರು: ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಸಿಪಿಐ ಬಿ.ಆರ್.ಗಡ್ಡೇಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ‌ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಆನಂದ ಆದಗೊಂಡ, ಪಿಎಸ್ಐ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಹುಳಗೇರಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಉದಯ ಪಾಟೀಲ, ಪಿಎಸ್ಐ ಪಿ.ಎಮ್.ಮೋಹಿತೆ, ಪ್ರೋಬೇಷನರಿ ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬಸ್ತವಾಡ, ಅರುಣ ಕಾಂಬಳೆ, ಎಮ್.ಜಿ.ಕುರೇರ, ಜಗನ್ನಾಥ ಭೋಸಲೆ, ಬಿ.ಎಮ್.ಕಲ್ಲಪ್ಪನವರ, ಸಿ.ಜೆ.ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೋಳ, ಸಿ.ಐ.ಚಿಗರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಗೌರಾಣಿ, ಮಹೇಶ ಒಡೆಯರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಾಡವಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ರಮೇಶ ಅಕ್ಕಿ ಮಹಾದೇವ ಕಾಸೀದ, ದೀಪಕ ದೊಡಗೋನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.


ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ರೌಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಾರು - ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗ - ನಾಣ್ಯ ದೋಚಿ ಪರಾರಿ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

TAGGED:

BELAGAVI
ಬೀಗರ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಳ್ಳನ ಬಂಧನ
25 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಜಪ್ತಿ
BELAGAVI POLICE
THEIF ARREST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.