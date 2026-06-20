ETV Bharat / state

ವೋಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ₹40-50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವ ಟೆಮ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

they-have-tempted-to-give-more-grants-for-vote-in-council-election-h-d-kumaraswamy
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದರೆ 40-50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಟೆಮ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರದ ಆಮಿಷ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಹ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. 50-100 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಚಂಚಲ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಬೇಕಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಮುಂದಿನ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ನನ್ನ ಗುರಿ 2028ರ ಚುನಾವಣೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಅರಿಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ.ಟಿ. ರವಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ನಾನೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳು ಅಂತಿಮವಾದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗುರಿ ಇರುವಂತದ್ದು 2028. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಜನಪರ, ಜನತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ತರಬೇಕು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ, ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಾದರೂ ಲಂಚ ಕೇಳಿದರೂ ಅದೇನೋ ಫೋನ್‌ ನಂಬರ್ ಇಡುತ್ತಾರಂತೆ, ಕೂಡಲೇ ಆ ಫೋನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್‌ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಡುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ‌. ಅದು ಬಹಳ ನಡೆದಿರಬಹುದು. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡುವುದು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ನನಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ: 2028ರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂದಿದ್ದೇ‌ನೆ. ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಒಂದೆರಡು ಜನ ಚೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಹೋರಾಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಹಿಂದೆಯೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಐದು ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ವಿಚಾರವೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿತ್ತು. ನಾನು ಬಿಡದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ? ರೈತರ ಒಂದಿಂಚೂ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಒಂದು , ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಶಾಸಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಜನ ಚೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. 2 ಕೋಟಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಮ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಎಫ್‌ಡಿ ಇಟ್ಟರೆ 40 ಲಕ್ಷ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದೇ ಜಮೀನು ಬೆಲೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು, ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

TAGGED:

H D KUMARASWAMY
COUNCIL ELECTION CROSS VOTING
BENGALURU
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಚುನಾವಣೆ
COUNCIL ELECTION 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.