ನೈಸ್ ದೇವೇಗೌಡರ ಕೂಸು ಅಂತಾರೆ ಕೂಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ತಿರುಗೇಟು
ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದೇವೇಗೌಡರು ವಿವರಿಸಿದರು.
Published : October 6, 2026 at 8:30 PM IST
ಹಾಸನ: ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಟೀಕಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನೈಸ್ ದೇವೇಗೌಡರ ಕೂಸು ಅಂತಾರೆ. ಕೂಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ತಮಾಷೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ ದೇವೇಗೌಡರು, ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚ್ ತೀರ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಜನರ ಮುಂದಿವೆ. ನೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಡೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಮರೆಮಾಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
1995ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದೇವೇಗೌಡ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣ: ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವೇಗೌಡರು, ನನಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮೆದುಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹರದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು: ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ದೇವೇಗೌಡರು, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದ ಮಂಡನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ರಾಹುಲ್ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸಹಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎನ್ಡಿಎ ಇದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ದುಡುಕಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ರಾಹುಲ್ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು, ಅವರು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದರು. ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವೇಗೌಡರು, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲಿವೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತರ ಪರ ಹೋರಾಟವೇ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಗುರಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ನನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟ ರೈತರಿಗಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
1991ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ಪರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ನೆಗಿಲ ಗೆರೆಗಳು’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಳಿಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡ ಇರಬಹುದು, ಸಾಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ದೇವೇಗೌಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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