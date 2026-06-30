ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್
ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : June 30, 2026 at 6:59 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನೀರು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಡು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 25 - 30 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬಳಸಿ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮಾಡಲು ಟನಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲವಾ?. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪರಿಸರ ಬೋರ್ಡ್, ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕವೇ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿಲ್ಲ: ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರಂತೆ ನಟಿಸುವವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶರಾವತಿ ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಬಹಳ ಜನರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದೇನು ಮೊದಲಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಮಳೆ ಇನ್ನು ಇದೆ. ಮಳೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹತಾಶರಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಮಳೆಗಾಗಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಾದ ಬಳಿಕ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
200 ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದರೆ ಆಗ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ. 1 ಕೋಟಿ 64 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಯೇ?. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಮಾಡದೆಯೇ ಬಂದ್ ನಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಲ್ಲ, ಫೈಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಎಂ ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧದ ವಿಚಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಸಚಿವ ಜಾರ್ಜ್: ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವಿದೆ. ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವಿತ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾನಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ. ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈಗಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
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