ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಈ ಅಂಶಗಳೇ ಕಾರಣ : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : March 26, 2026 at 7:14 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ 2023ರಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಥಗಿತ, ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 16ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ನೀಡದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಈ ಬಾರಿ ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಕಾರಣ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ನಷ್ಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮವೇ ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿ. ಹೆಚ್. ಪೂಜಾರ್, ಯುಕೆಪಿ ಯೋಜನೆಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2,600 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಜನೆಯು 20 ವರ್ಷವಾದರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಏಕೆ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ? ಅನ್ನೋರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಸ್ಇಪಿ, ಟಿಎಸ್ಪಿ ಹಣವನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 53 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ನಿಗಮ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ನಿಗಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಏಕೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸಮಾಜ ಕಲಾಣ್ಯ ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಎಸ್ಇಪಿ, ಟಿಎಸ್ಪಿ ಹಣ ಇಟ್ಟವರು ನೀವೇ. ತಿಂದವರು ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡದ ವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಮನುವಾದಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
