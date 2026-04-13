ಇವರೇ ನೋಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಕೈ ಶಾಸಕರು

ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶಾಸಕರು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 13, 2026 at 8:30 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದ್ದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಾಜಕೀಯದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಭಾನುವಾರ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂರು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತಮಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಹಲವು ಎಂಎಲ್​ಎಗಳು ವಿಮಾನದ ಮೂಲದ ದೆಹಲಿ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ ಶಾಸಕರು:

  • ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್ (ರಾಮದುರ್ಗ)
  • ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ)
  • ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಾಶೆಟ್ಟಿ (ಚಾಮರಾಜನಗರ)
  • ಹಂಪನ ಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ (ಸಿಂಧನೂರು)
  • ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ (ಹೊನ್ನಾಳಿ)
  • ಜೆ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಬೀಳಗಿ)
  • ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ (ಬ್ಯಾಡಗಿ)
  • ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ)
  • ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ (ಹು-ಧಾ ಪೂರ್ವ)
  • ಯು.ಬಿ.ಬಣಕಾರ್ (ಹಿರೇಕೆರೂರು)
  • ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ (ರೋಣ)
  • ಯಶವಂತರಾಯ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಇಂಡಿ)
  • ಕೆ.ಷಡಕ್ಷರಿ (ತಿಪಟೂರು)
  • ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ (ಶಿರಾ)
  • ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ವಾಮಿ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ)
  • ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ (ಅಥಣಿ)
  • ಅಪ್ಪಾಜಿನಾಡಗೌಡ (ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ)
  • ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ (ಶಿವಾಜಿನಗರ)
  • ಪ್ರಿಯಾಕೃಷ್ಣ (ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ)
  • ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ (ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ)
  • ವಿ.ಶಿವಣ್ಣ (ಆನೇಕಲ್)
  • ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಧಾರವಾಡ)
  • ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ (ಕೊಪ್ಪಳ)

ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ-ಸಿಎಂ: "ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಶಾಸಕರು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಮಾಡಲಿದೆ" ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

"ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ, ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅದು ಅವರ ಹಕ್ಕು, ಶುಭವಾಗಲಿ-ರಾಯರೆಡ್ಡಿ: ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಶಾಸಕ, ಸಿಎಂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ವಿಚಾರ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಸಕರ ಹಕ್ಕು" ಎಂದರು.

"ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ವರಿಷ್ಠರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ನೀನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಚಿವರಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ-ಮಾನೆ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಾನಗಲ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ, "ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಚಿವರಿದ್ದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪೂರೈಸಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಾದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

