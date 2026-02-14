ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಠಿಣ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳಿವು
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಠಿಣ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 14, 2026 at 10:55 AM IST
ವರದಿ: ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊನೆಗೂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಜ್ಱರ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಠಿಣ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾ.ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ.ಕುನ್ಹಾ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಆಯೋಗವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕುನ್ಹಾ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ, ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಎಂದು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಅವಧಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕೆಲ ಶಿಫಾರಸಿನೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಆ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ:
- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ (KSCA)ಗೆ ಸಲಹೆ.
- ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೂರೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸೂಚನೆ.
- ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು (Access control checks) ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಭಜನಾ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು (Stand segregation checks) ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಲಹೆ.
- ಪಂದ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಈಜುಕೊಳದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇತರ ಗೇಟ್ ಪ್ರವೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
- ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಸಭೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು (Assembly points) ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು.
- ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಬಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೊಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ಅಥವಾ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
- ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10, 12 ಮತ್ತು 13ರ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿವಿಐಪಿಗಳ (VVIPs) ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ವಿವರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು.
- ಗೇಟ್ಗಳು, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗಳು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದ ನಾಗರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು 19.01.2026ರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳೇನು?
ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಜ್ಱರ ಸಮಿತಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಹಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜನರ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಸಿವಿಲ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
- ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು.
- ಜನರೇಟರ್ ರೂಮ್ಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಗುಜರಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ವಾಚ್ ಟವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮುಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು.
- ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು.
- ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗದಂತೆ ಆವರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಗೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ, ಮರುಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕು.
- ಬೆಂಕಿ ನಿರೋಧಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.
- ವಿವಿಐಪಿ (VVIP) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಇ-ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇ-ಪಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.
- ಪಂದ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
- ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಅಗಲವು ಕನಿಷ್ಠ 6 ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು.
- ಪಂದ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು (Grass holding areas) ಜಾರದಂತಹ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಿಂದ (Non-slip mats) ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಚ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಏಕ-ಕಂಬದ (Single-pole) ರಚನೆಗಳಾಗಿ ಮರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಲ್ಲಲು ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇರಬೇಕು.
- ಕನಿಷ್ಠ 8 ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು (Medical triage) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲೋಕ್ರೂಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್ ಲಾಕರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- ಕೆಎಸ್ಸಿಎ (KSCA) ಸಮಗ್ರ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಎಫ್ಎಂಡಿ (DFMD) ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ತನ್ನ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಪಂದ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಬಿಆರ್ವಿ ಮೈದಾನವನ್ನು (BRV Grounds) ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ (BMRCL) ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ (MoU) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
- ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಗೇಟ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನುರಿತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು.
- ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು, ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಕಾಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತುರ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನಡುವೆ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 15.03.2026 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಚನೆಗಳ ತೆರವು, ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ನೆಲ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 20.02.2026ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮೈದಾನ, ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಯುಬಿ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್ವಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಭೂಗತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಬಳಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ 'ಏಕೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್' (single integrated ticket) ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕುರಿತು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೆಎಸ್ಸಿಎಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಬಿ-ಮೈದಾನದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು.
ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ (P Corporate), ಪಿ2 (P2) ಮತ್ತು ಪಿ ಟೆರೇಸ್ (P Terrace) ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು. 31.01.2026 ರ ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾರು ಶಿಫಾರಸುಗಳೇನು?
ಎಂಟ್ರಿ ನಂ. 1: ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎ (KSCA) 'ಬಿ' ಮೈದಾನ: P3, P1A, P4, P3 ಅನೆಕ್ಸ್ (Annex), ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ D, A, ಮತ್ತು B ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಪ್ರವೇಶ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ 'ಬಿ' ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ 'ಬಿ' ಮೈದಾನದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಒದಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ಯಾಂಗ್ವೇಗಳ (gangways) ಮೂಲಕ P3, P1A, P4, P3 ಅನೆಕ್ಸ್, ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ D, A, B ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
frisking ಮತ್ತು ವಿಂಗಡಣಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಗಲದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಎಸ್ಸಿಎ 'ಬಿ' ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ನೆಟ್ಗಳು, ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಶೆಡ್ಗಳಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟ್ 2: 'N' ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವೇಶ: ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'N' ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವೇಶ ದಾರಿಯನ್ನು 'N' ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ (holding area) ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ (frisking) ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. 'N' ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ರಾಂಪ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಡೆರಹಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ (KSCA), ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ (BMRCL) ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟ್ 3: ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರವೇಶ: ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ' (ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ವಲಯ) ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಬೇಲಿಯನ್ನು (fence) ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಗ್ರಾಂಡ್ ಟೆರೇಸ್ (Grand Terrace) ಮತ್ತು 'C' ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳತ್ತ ಸಾಗುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. 'C' ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರವೇಶ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ, ಗ್ರಾಂಡ್ ಟೆರೇಸ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ದೊಡ್ಡದಾದ ರಾಂಪ್ (ramp) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಜನರೇಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಟ್ರಿ 4: ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್ ಪ್ರವೇಶ: ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ವಲಯವಾಗಿ (holding area) ಬಳಸಲಾಗುವುದು. H ಅಪ್ಪರ್ (H Upper) ಮತ್ತು H ಲೋಯರ್ (H Lower) ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳತ್ತ ಸಾಗುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. H ಅಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು H ಲೋಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ (capacity) ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಾಯಿಂಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ, H ಅಪ್ಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ದೊಡ್ಡದಾದ ರಾಂಪ್ (ramp) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮಡಚಬಹುದಾದ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು (collapsible gates) ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
