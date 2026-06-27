ETV Bharat / state

ಸಿವಿಲ್‌ ದಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಸೆಕ್ಷನ್ 152ರ ಅಡಿ ಡಿಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಅಚಾತುರ್ಯದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

High Court
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ (ಡಿಕ್ರಿ) ಆಗಿರುವ ಅಚಾತುರ್ಯದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದುಮ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿಸುವ ಪೀಠ, ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ (ಸಿಪಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 152ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಅಚಾತುರ್ಯದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಕೇವಲ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಕ್ಷಿದಾರರ ನೈಜ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದುಹೋದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ತಕರಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಡಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜತೆಗೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಅದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ನಡುವೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದ ದಾವೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ರಾಜಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ರಾಜಿ ತೀರ್ಪಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ಗಡಿ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಚಾತುರ್ಯದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಿಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 152ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಒಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಇದರ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ 2018ರ ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು 2019ರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಅನ್ವಯವಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

TAGGED:

CIVIL CASES
BENGALURU
COURT ORDERS
ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ
HIGH COURT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.