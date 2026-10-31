ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಸದೇ ವಿಧಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
CM D K Shivakumar Reacts on Milk Price Hike: ಗೋ ಮಾತೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
Published : October 31, 2026 at 1:44 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬರಗಾಲದ ಕಾರಣ ಹಾಲು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಸುಗಳು, ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೇವು ಕೊಡಬೇಕು, ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೇವು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ರೈತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇರಬೇಕು. ರೈತರ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೋ ಮಾತೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದವರು 12 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಲು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊಸರು ದರ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾವಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅನಾಹುತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಬರಿ ಆಗುವ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, ದೆಹಲಿಯವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೇದಾರನಾಥನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಆದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹ ತರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕನಿಷ್ಟ 50 ರೂ. ಶುಗರ್ ಬೆಲೆ ಮಾಡಬೇಕು: ಬೆಳಗಾವಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರಿಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿತ್ತು. ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಿತಿಯವರ ಮುಂದೆ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಆಗ ಮಾತ್ರ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈತರನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಆದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ನಾನು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಿಎಂಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಠದಿಂದ ರೈತರು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸಂಬಳ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಅರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬು ಬಲಿತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಕಬ್ಬು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ರೈತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆವತ್ತು ಏನು ಮಾತು ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಂತೆ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರದ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯವರಿಂದ ಕೊಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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