ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಗಳಿರಬೇಕು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : December 20, 2025 at 6:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊಲೆಯಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲು ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದಂತಹ ಪುರಾವೆಗಳಿರಬೇಕು ಎಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಪತ್ನಿಯ ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜೀವವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮುದಗಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟಿ ನಾಯಕ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಪರಾಧಿ ಮತ್ತು ಮೃತರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂಶ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೆಲವು ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯದದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ, ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪುರಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿರಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಂಡಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಹ ಬಂದರೂ ಅದರ ಲಾಭ ಆರೋಪಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪುರಾವೆಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದ 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಶ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ಮೃತ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಪರಿಚಯ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡೋಮ್ ಮತ್ತು ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ವಿವಾಹವಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಮೃತ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಮದುವೆ ನಂತರವೂ ಮೃತರ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಮತ್ತು ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ತಡರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಸಂಶಯಗೊಂಡ ಆರೋಪಿ, ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲಸಿ ಮೃತರು ಇತರರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಪೋಷಕರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ನಡುವ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೃತ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಬಾಗಲೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿದು ಬಾಗಲೂರಿನ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಎಂಬುವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲೀಸರು, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
