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'ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ': ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಸಿಎಂ‌ ವಾಪಸ್

ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಹಿಳೆಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2026 at 12:16 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು/ದೆಹಲಿ: ನಾಳೆಯೇ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸಮಯ ಇದೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಸಂಪುಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ಆಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೂ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಅಂತೂ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ವಾ?, ಅವರು ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಿಲ್ವಾ? ಡಿಕೆಶಿ ಜಾಮೀನು ತಂಗೊಡಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (PTI)

ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೋರ್ಟ್​​ ಷರತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಲ್ಲಿಲಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸುರ್ಜೆವಾಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಾಳೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ದಿನಾಲೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಸಣ್ಣಮಟ್ಟಿನ ಸಂಪುಟ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಮಾನ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.‌ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಸಣ್ಣಮಟ್ಟಿನ ಸಂಪುಟ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ, ಅಸಮಾಧಾನಿತರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ನಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌

ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಬಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.‌ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ‌. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.‌ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಲವು ಇತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.‌ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯಾಗದ ಕಾರಣ ಸಿಎಂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.‌

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ALLOCATING PORTFOLIOS
CABINET EXPANSION
BENGALURU
B NAGENDRA CASE
CM D K SHIVAKUMAR

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