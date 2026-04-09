ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ, ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ಅಭಾವವಿಲ್ಲ; ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ತೆಗದುಕೊಂಡರೆ ಕ್ರಮ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 9, 2026 at 1:57 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಪಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವವಿಲ್ಲ: ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತವಾದ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಟೋ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಾರರು ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆಯಂತೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪಲೈನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೂರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪಲೈನ್ಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದರು.
ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಹಳೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರು ಪದೇ ಪದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಂತಕದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಿಡಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಸಹ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
