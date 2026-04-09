ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ, ಆಟೋ ಎಲ್​ಪಿಜಿಯ ಅಭಾವವಿಲ್ಲ; ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ತೆಗದುಕೊಂಡರೆ ಕ್ರಮ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 9, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಆಟೋ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಪಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್​ ಅಭಾವವಿಲ್ಲ: ಆಟೋ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ಟಾಕ್​ ಅಸೆಸ್​ಮೆಂಟ್​​ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ವಿತರಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತವಾದ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಟೋ ಎಲ್​ ಪಿಜಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಾರರು ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆಯಂತೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪಲೈನ್ ನಂಬರ್​ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೂರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪಲೈನ್​ಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದರು.

ಗ್ಯಾಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಹಳೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬುಕ್​ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್​ ಮಾಡುವವರು ಪದೇ ಪದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಹ್ಯಾಕ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್​ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ಗೈಡ್​ ಲೈನ್ಸ್​ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಂತಕದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಿಡಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಸಹ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

TAGGED:

SHIVAMOGGA
GAS
LPG CYLINDER
ಆಟೋ ಎಲ್​ಪಿಜಿ
DC PRABHULINGA KAVALIKATTI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.