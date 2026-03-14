ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ : ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ಸಚಿವ ಎಸ್. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಗ್ಯಾಸ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Madhu Bangarappa
ಗ್ಯಾಸ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 5:40 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ನೇತಾಜಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆಲ್ಕೊಳ ವೃತ್ತದವರೆಗೂ ಇರುವ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ದಿವಂಗತ ಎಸ್. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ನಾಮಫಲಕ ಉದ್ಟಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗ್ಯಾಸ್ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Nameplate in the name of the late S Bangarappa
ದಿವಂಗತ ಎಸ್. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಹೆಸರಿನ ನಾಮಫಲಕ (ETV Bharat)

ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಾನು ಹಿಂದೆಯೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ದಿನೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿವೇಶನ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಇದೆ. ಅವರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್‌ನವರ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶರಾವತಿ ನದಿ ನೀರು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಪಕ್ಷದವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಅವರ ಬಳಿ ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ, ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಾದರೂ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಲು ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ನಾನು ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸಿಎಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ, ಅಧಿವೇಶನ ಇರುವುದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು‌ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಈಗ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರಸವೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

