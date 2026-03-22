ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಗಾಬರಿ ಬೇಡ: ಎಲ್​ಪಿಜಿ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್​​​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಎಲ್​ಪಿಜಿ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 22, 2026 at 11:57 AM IST

ಮೈಸೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್​​​​​ ಸಿಲಿಂಡರ್​​​​​ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಲ್​ಪಿಜಿ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇವುಲ್​​​ ಜಿ.ಪಟೇಲ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಹಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್​ನಿಂದ ಬುಕ್​​ ಮಾಡಿದರೆ 25 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​​​ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಪ್ಪದೇ e-KYC ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್​​ ಬುಕ್​​​ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. e-KYC ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​​ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10,000 ಸಾವಿರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

5 ಕೆ.ಜಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಮ: ಎಸ್ಮಾ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 5 ಕೆ.ಜಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಟೇಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮನ

