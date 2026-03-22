ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಗಾಬರಿ ಬೇಡ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 22, 2026 at 11:57 AM IST
ಮೈಸೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇವುಲ್ ಜಿ.ಪಟೇಲ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 25 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಪ್ಪದೇ e-KYC ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. e-KYC ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10,000 ಸಾವಿರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
5 ಕೆ.ಜಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಮ: ಎಸ್ಮಾ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 5 ಕೆ.ಜಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಟೇಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
