ರಾಮನಗರ ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ; ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹೊರಹಾಕಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವಿರೋಧಿಗಳು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು.
Published : November 15, 2026 at 8:18 PM IST
ರಾಮನಗರ: ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಉಳಿಸಿದ ರಾಮನಗರವನ್ನು ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಭಾನುವಾರ ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾಗಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಮನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿರಾಶೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಹಿತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಲುವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ರಾಮನಗರದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ನಾನು, ನಿಖಿಲ್ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯಿಂದ ನಾವು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಸೋತಿದ್ದರೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ: ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖ್ಯ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಂದೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸುಮಾರು 60ರಿಂದ 70 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಅವರು ಸೋತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎದೆಗುಂದದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಾನು ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೀಸಲು ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂತ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವಿರೋಧಿಗಳು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂತ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಇವರ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಯಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಟಗಲ್ಲು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೇನೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಊರುಗಳನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಇವರ ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆ: ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಂದಿದ್ದು ನಾವೇ ಅಂತಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲೂಕು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಗಳೇ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆ ಆಗಿವೆ. ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಊರುಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಇವರ ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆ. ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇವರ ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆ. ಸದ್ಯ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಲು ಬಳಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಜರ್ಮನಿಗೆ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲು ಕಳಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಾ, ಪಾಪ. ಈಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
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