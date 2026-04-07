ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಕಿಡಿ
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 7, 2026 at 6:49 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಅವರು, ಮೊದಲು ಡಿಕೆಶಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಡಿಕೆಶಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಹಳ ಫೇವರಿಟ್ ದೇಶ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಚ್ಚುವ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ 500 ರೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದವನೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವನು. ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದವನನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ದರ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿ. ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದ್ರೂ ಇರಾನ್ ಜತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮೋದಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಡಗುಗಳು ಇರಾನ್ನಿಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬರ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ: ಶಾಸಕ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿ. ಎಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿ. ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ರಾಜಕೀಯದ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದೇಶ, ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿಯವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ : ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಸದ ಡಾ. ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಮೋದಿಯವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
