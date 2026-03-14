ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ: ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮನವಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 11 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅನಿಲ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು​​ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಭಯಪಡದೆ, ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಬಳಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಬರುವವರೆಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್​ನವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ನಾನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಹೆಲ್ಪ್​​ಲೈನ್​ ನಂಬರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಟೋಲ್​ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ 9844214270 ಮತ್ತು 9148267229 ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ಸಾವಿರ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು 25 ದಿನಗಳ ಕಾಲದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್​ ಬುಕ್ ನೀಡಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬುಕ್​ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬುಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಹೋಟೆಲ್​​ ಮಾಲೀಕರಾದ ಜಯರಾಮ್​ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್​​​ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್​​ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್​​ ನಡೆಸಲು ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು" ಎಂದರು.

TAGGED:

SHIVAMOGGA
COMMERCIAL LPG GAS SHORTAGE
IRAN ISRAEL US WAR EFFECT
ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ
DOMESTIC LPG GAS SUPPLY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.