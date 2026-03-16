ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಲ್ಲ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಎಸ್ಕಾಂಗಳಿಂದ ಕೆಇಆರ್ಸಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : March 16, 2026 at 9:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ (ಕೆಇಆರ್ಸಿ)ದ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ಪರವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಬೋಸ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಕಾಂಗಳಿಂದ ಕೆಇಆರ್ಸಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 4,516 ಕೋಟಿ ರೂ ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೇಗೌಡ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೋಸ್ ರಾಜ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಇದರಂತೆ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,516 ಕೋಟಿ ರೂ ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2,802 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಬೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕೆಇಆರ್ಸಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 9.54 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 8.59 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 1,678 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 27,190 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ಬೆಸ್ಕಾಂ 27,895 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 706 ಕೋಟಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ, ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಬೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ 2,800 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಪ್ರವರ್ಗದ ಸ್ಥಿರ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಮೂಲಕ 1.65 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ 25,076 ಕೋಟಿ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
