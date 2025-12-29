'ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು ಇದ್ದಾರೆ': ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಅವರು ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆ ತೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 29, 2025 at 8:28 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ಲ್ಲಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇರಳ ಮುಸ್ಲಿಂರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಚುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾಹವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆಗಾರರ ಮನೆ ಡೆಮೋಲಿಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಡೆಮೋಲಿಶ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳುವುದು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂಮರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು?. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
''ಇವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಓಲೈಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಲೇಔಟ್ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡೋದೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ'' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
''ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗು. ಪಂಜಾಬ್, ಬಿಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
''ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರಿಂದಲೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಿಡುಗು ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆಯೇನೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಡಳಿತದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ'' ಎಂದರು.
''ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಹರಾಜು ಆಗುತ್ತವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.50 ಕೋಟಿಯಿಂದ 3 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹರಾಜು ಆಗುತ್ತವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದಿನವೂ 1 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದುಡಿಯಬೇಕು. ಅವರ ಕೆಳಗಿನವರು ಲಂಚ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ದಿನವೂ 4 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅವನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ'' ಎಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
''ಕಳ್ಳ ದಂಧೆ ಮಾಡುವವರ ಹತ್ತಿರವೇ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ದಂಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ ಮಾಡುವವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದುಹೋಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಫ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದು ದೂರಿದರು.
''ಇವತ್ತು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ, ಅದರ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದೇ ಒಂದು ದಂಧೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ಜನರು, ಯುವಕರು ಬಡವರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಮಿಲಾಗಿದ್ದಾರೆ- ಆರ್. ಅಶೋಕ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಮಿಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರೇ ಕಳ್ಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ತುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
''ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಥನ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯವನ್ನು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರೇ ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?'' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
''ಜೈಲುಗಳು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತೀ ದಿನ ವಿಐಪಿ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುರ್ಚಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರೆಂಬುದೇ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಎನ್ನುವ ಗಿಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ'' ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ನಾನ್ಯಾಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇವಲ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬೈಯುವುದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
