ಮುಂದೆಯೂ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧ: ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್
ಒಂದು ವೇಳೆ ಜುಲೈನಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಆ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 1, 2026 at 4:39 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರದ ಛಾಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಮಳೆ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ, ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಗತಿಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಬೆಳೆಗಳ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗದಿರುವ ಪರಿಣಾನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯಾಗ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಎಲ್ಲ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕೇವಲ ಶೇ.25-30ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜಲಾಶಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹೇಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಅಂತಾನೇ ಐದು ಕೋಟಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಆದರೆ, ಅದು ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಜುಲೈನಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಆ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೊ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಬಿಸಿ ವರ್ಗದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಜಮೀನು, ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಹದ್ದುಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಹೋಗುವ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಗೆ ಬರುವ ಹಣ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪೋಲಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎ, ಬಿ ಕೆಟಗೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಓಪಿ ರಚಿಸಿ, ಡಿಸಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೀಡಾಪುಟಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 72 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲೂ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಬರದ ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ. ಸುಮ್ಮನೇ ಇಂತ ತಾಲೂಕು ಬರಪೀಡಿತ ಅಂತಾ ಘೋಷಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಇಂತ ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆ ಬರಪೀಡಿತ ಅಂತಾ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ, ನನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸುಮಾರು ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬರೆದವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಹುತೇಕ ಭರವಸೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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