ಸಿಎಂರನ್ನೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇದೆ: ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದು ಅಕ್ರಮ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಇರುವ ಹುದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
Published : October 17, 2026 at 3:24 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನೂ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಈಗ ನಡೆದಿರುವ ವಾತಾವರಣ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರೆ ಎಳೆಯಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ, ಈ ದೇಶ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಶೆಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೈಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ‘ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ, ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆದರಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೂರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಹುದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ಹುದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದು ಅಕ್ರಮ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಇರುವ ಹುದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಸ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು: ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದು ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತಹವರಿಂದಲೇ. ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ, ನಕಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಡಿಕೆಶಿ - ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾಲಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಟಿಂಗ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು 2011ರದ್ದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು 2023ರದ್ದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಯೋಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭೇಟಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಮಿತ್ರರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ರಾಜ್ಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರಲು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
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