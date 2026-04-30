ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ : ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ಜನರ ಹಿಂದೇಟು, ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೋಗಿಗಳು
ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ದಾನಿಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 3:44 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರತಾಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲ ಕಡೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರತರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ದಾನಿಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 90 ರಿಂದ 100 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಸಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಿಂದ 15 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು, ತಲೆಸುತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಭಯದಿಂದ ದಾನಿಗಳು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೂರೈಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐಯಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 40-50 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗ, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ, ಅಪಘಾತ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಕ್ತ ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ತ ಪಡೆಯುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗುವ ಜನರು ರಕ್ತ ಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದತ್ತಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ರಕ್ತದ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯವಾದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತದಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಚಳಿಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆ ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ 45 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ವಿಪರೀತವಾದ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದು, ತಲೆಸುತ್ತು, ಚಕ್ರ ಬಂದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೂ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
'ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 80-90 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತವನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈಗ 15-20 ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೆರಿಗೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ರಕ್ತ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಕ್ತದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.
'ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರ್ಯಾಯ ರಕ್ತ ಪಡೆಯದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ರಕ್ತದ ಅಭಾವದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ಪಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ದಾನಿಗಳು ರಕ್ತ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ್ನು ತಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ರಕ್ತದಾನಿಗಳು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ನಿಜ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ರೋಗಿಗಳು, ಹೆರಿಗೆ ಆಗುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಕೆಲವು ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುವ ವೇಳೆ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರದೆ ಇರುವುದು ರಕ್ತ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 369 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕೇವಲ 65 ಯೂನಿಟ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 170 ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು. ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಾನಿಗಳ ರಕ್ತ ಮತ್ತೋರ್ವ ರೋಗಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಎಂಸಿಆರ್ ಐನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 40 ರಿಂದ 50 ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗ, ಆಪರೇಷನ್ ಥೆಟರ್, ಅಪಘಾತ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನು ದಾನಿಗಳು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಗೂ ರಕ್ತದಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ರಕ್ತದಾನಿ ರವಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬೀಳುವ ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದರು.
ರಕ್ತದಾನಿ ಅಪ್ತಾಭ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 15-16 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಎಂಸಿಆರ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
