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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ‌‌ ಪಾಲಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ: ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬಂದ ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಬೇಡ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

METROPOLITAN CITY DEMAND
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2026 at 5:07 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದರು ಎನ್ನುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್​ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು, ಧಾರವಾಡದ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಜನಗಣತಿ 2027 ಕ್ರಮಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ನಂತರದಿಂದ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಭಜಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಜನಗಣತಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ತರುವಾಯ, ಹೊಸ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ರಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಉತ್ತರದ ಸಾರಾಂಶ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಭಜನೆ ನಿರ್ಣಯ ಜನಗಣತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವ ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ 2027ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಅಥವಾ 2028ರ ಪ್ರಾರಂಭದ ವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಏನೇನಾಗಿತ್ತು?: 2025ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಬರದೇ ಹೋದಾಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆಗೂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಹ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿದೆ.

ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಬೇಡ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಕೂಗು ಎದ್ದಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀಲ ನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವಳಿ ನಗರವನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರ, ಬಲಿಷ್ಠ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಂತೋಷ ನರಗುಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಲಿಕೆ‌ ವಿಭಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ನಷ್ಟಗಳು ಏನು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಯಾದ್ರೆ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.

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