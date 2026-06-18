ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಳಿಗೆ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಲೇ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ; ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ದೂರು: ಎನ್ಸಿಆರ್ ದಾಖಲು
ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಳಿಗೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
Published : June 18, 2026 at 6:06 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತೆ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಳಿಗೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಾಮೀನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬುವರು ಈ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆಪಾದಿಸಿ ಜೈಲಿನ ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕಿ ದೇವಮ್ಮ ಎಂಬುವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಗರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣ (ಎನ್ಸಿಆರ್) ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದಲೇ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಊಟ ಸಿಗುತಿತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರೇ ಬಾಕ್ಸ್ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ರಮ ಚಿನ್ನ ಸಾಗಾಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರನ್ಯಾರಾವ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ಜೈಲಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ರನ್ಯಾ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೆ. ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೈಲಿನ ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕಿ ದೇವಮ್ಮ ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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