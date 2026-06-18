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ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಆರೋಪ; ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

Maulana Azad School Toilet
ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ಶೌಚಾಲಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 1:30 PM IST

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ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೂತನವಾದ ಮೌಲಾಲಾ ಅಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲು ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ₹21 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶೌಚಾಲಯದ ಜಿಪಿಎಸ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಎಎಪಿ ಮುಖಂಡ ಎಂ. ಎನ್. ನಾಯಕ್ ಆರೋಪ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ (ETV Bharat)

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಎಪಿ ಮುಖಂಡ ಎಂ. ಎನ್. ನಾಯಕ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ, ಹಾವೇರಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳೇ ಶೌಚಾಲಯ ತೋರಿಸಿ ಹಣ ಲೂಟಿ : ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್​ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಹಳೆ ಶೌಚಾಲಯ ತೋರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಯಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Old toilet
ಹಳೆ ಶೌಚಾಲಯ (ETV Bharat)

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿ, ಹೊಸ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಷೀದ್ ಮಿರ್ಜಣ್ಣನವರ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅನುದಾನದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ನಾಯಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Haveri District Construction Center
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆರೋಪ ನಿರಾಕರಣೆ : ಆದರೆ, ಎಎಪಿ ಮುಖಂಡ ಎಂ. ಎನ್. ನಾಯಕ್ ಆರೋಪವನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಷೀದ್ ಮಿರ್ಜಣ್ಣನವರ್ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ತಿಮ್ಮೇಶ್ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಷೀದ್ ಮಿರ್ಜಣ್ಣನವರ್, 'ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎನ್​​ಒಸಿ ನೀಡುವಾಗ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದವರು ಹೇಗೆ ಎನ್​ಒಸಿ ಕೊಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೋ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಲೂಟಿಯಾಗಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ತಿಮ್ಮೇಶ್​, 'ಥರ್ಡ್​ಪಾರ್ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಇರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಪಿ ಪ್ರಕಾರವೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್​ಪಾರ್ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್​ ಸಹ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎನ್​​ಒಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 8 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ: 31.11 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ

TAGGED:

MONEY LOOT
MISUSE OF FUNDS
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ
HAVERI
MAULANA AZAD SCHOOL

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