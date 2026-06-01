ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಬೇಕು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ; ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೂವರು ಸಂಪುಟ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು!
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಸಚಿವರಿದ್ದರೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
Published : June 1, 2026 at 12:01 PM IST
ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್, ಹಾವೇರಿ ಶಾಸಕ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು. ಹಿರೇಕೆರೂರಿನ ಯು. ಬಿ. ಬಣಕಾರ ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದವರು. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ್ ಮತ್ತು ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಸವಣೂರು ಶಾಸಕ ಯಾಸೀರ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಸಚಿವರಾದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಸಚಿವರಿದ್ದರೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಮೂವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು : ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂವರ ಹೆಸರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಶಾಸಕ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಬಂಜಾರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಏಕೈಕ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುರುಬ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಮರಾಠರಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಹೈಕಮಾಂಡಗೆ ಹತ್ತಿರದವರಾಗಿದ್ದು, ನಮಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ನೋವು : ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದ ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಈ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ.
ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣ್ಣನವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಶಿವಣ್ಣನವರ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ ಹೇಳಿರುವುದು ತಮಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳಲಿ, ಆದರೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳಿದ ತಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತು ಹೇಳಿರುವುದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು : ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ್. ಇದೀಗ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಾಹುಕಾರ್ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ್ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ್ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷೆಗಾಗಿ ಹಗಲು-ಇರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದರೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
