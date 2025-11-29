ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಕಂಬಳ ಕಲರವ' ಶುರು: ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಚಿಂತನೆ
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯ ಸೀಸನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಬಳಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ 'ಕಂಬಳ'ದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕಂಬಳವನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆಡೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಪೆಟಾದ (People for the Ethical Treatment of Animals) ಅರ್ಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಬಳವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆಯೋಜಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಬಳವು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವುದೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಪ್ರಿಯರು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಈ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೂ 22 ಕಂಬಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 3 ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಬಳಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟೂ ಕಡೆ 25 ಕಂಬಳಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2025-26ರ ಕಂಬಳದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ನವೆಂಬರ್ 15 - ಪಣಪಿಲ, ನ.22 - ಕೊಡಂಗೆ, ನ.29 - ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 - ಹೊಕ್ಕಾಡಿ, ಡಿ.7 - ಬಳ್ಳಮಂಜ, ಡಿ.13 - ಬಾರಾಡಿ, ಡಿ.21 - ಮೂಲ್ಕಿ, ಡಿ.27 - ಮಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 3 - ಮಿಯ್ಯಾರು, ಜ.10 - ನರಿಂಗಾಣ, ಜ.17 - ಅಡ್ವೆ, ಜ.24 - ಪುತ್ತೂರು, ಜ.31 - ಮೂಡಬಿದಿರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 7 - ಐಕಳ, ಫೆ.14- ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು, ಫೆ.21- ವಾಮಂಜೂರು, ಫೆ.28- ಎರ್ಮಾಳು, ಮಾರ್ಚ್ 7 – ಬಂಟ್ವಾಳ, ಮಾ.15 - ಬಂಗಾಡಿ, ಮಾ.21 - ವೇಣೂರು, ಮಾ.28 - ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 4 - ಗುರುಪುರ, ಏ.21 - ಬಳ್ಕುಂಜೆ, ಏ.18 - ಹರೇಕಳ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ - 25 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು.
ಈ ಬಾರಿ ಮೂರು ಕಂಬಳ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಈ ಸಲದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಬಳಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ನಡೆಯುವ ಹರೇಕಳ ಕಂಬಳ, ಎಪ್ರಿಲ್ 25ರ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ನಡೆಯುವ ಎರ್ಮಾಳು ಕಂಬಳಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಚಿಂತನೆ: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಂಬಳವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಳಿಕ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಸಲು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಬಳ ಕರೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಕಳ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಬಳ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪೇಟಾದವರು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯು ವಜಾಗೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಬಳ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್ ನಂತರ ಆಯೋಜಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
