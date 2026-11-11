ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಹಾಕಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೋಮಯ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ: ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಪದಕ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು
ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೋಮಯ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2026 at 3:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಎಂ.ಎಂ ಸೋಮಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಖದೀಮರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಪದಕ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಕಗಳು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ, ಒಂದು ಕೊಡಗು ಕತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ (31) ಹಾಗೂ ಬನಶಂಕರಿ ನಿವಾಸಿ ಭರತ್ (25) ಬಂಧಿತ ಖದೀಮರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು ಸೋಮಯ್ಯ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ಕೊಡಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೋಮಯ್ಯ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ 8 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ರಾಮನಗರ ಬಳಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರು ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿರುದ್ದ ಕಳ್ಳತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 25 ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 8 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 33 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಮಾಣಿಕ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ಲೋಕ್ಲೇಷನ್ (ಉದ್ಘೋಷಿತ ಅಪರಾಧಿ) ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಸತತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ ಮೂರು ಬಾರಿ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಭರತ್ ವಿರುದ್ದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಸಹಚರ ಭರತ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋಮಯ್ಯ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1980ರ ಮಾಸ್ಕೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 1982ರ ನವದೆಹಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, 1986ರ ಸಿಯೋಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಹಾಗೂ 1982ರ ಆಮಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 3.53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಪದಕ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಕಗಳನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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