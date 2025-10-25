ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಸೀಲ್ಗಳ ಕಳ್ಳತನ
ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದುಂಡು ಮುದ್ರೆ ಹಾಗೂ Copying examinar seal ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : October 25, 2025 at 12:14 PM IST
ದೇವನಹಳ್ಳಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ): ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಮುದ್ರೆಗಳ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಯ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರಾದ ವಿ.ಎಸ್. ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿ.ಎಸ್. ಸುದರ್ಶನ್ ದೂರಿನ್ವಯ, ಆಕ್ಟೋಬರ್ 17ರ ಸಂಜೆ 4.30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ದುಂಡು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ದುಂಡು ಮುದ್ರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಕಲು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ Copying examinar seal ಕೂಡ ಕಳವಾಗಿದೆ.
Copying examinar seal ಮತ್ತು Round seal ಕೋರ್ಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೀಲ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
