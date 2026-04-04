ಆರ್​ಸಿಬಿ ಟಿ- ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ: 9 ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಸೇರಿ 13 ಮಂದಿ ಬಂಧನ, 75 ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸರು

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯವೆಸಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಸಂಚು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ದೋಚಲು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾದ ಮೊಬೈಲ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 6:40 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್​ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸರು, 9 ಮಂದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭಂ ಕುಮಾರ್, ಇಶಾಲ್, ಸಂಜೀತ್, ಸೋಹಾನ್ ಬಂಧಿತರು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಬಾಲಕರು ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ ಆರೋಪದಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬಾಲಮಂದಿರದ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ 70 ಮೊಬೈಲ್​ಗಳು, ಆರೋಪಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 5 ಪೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 75 ಮೊಬೈಲ್​ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪದಡಿ ಮಾ.31ರಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೂಲದ ಶುಭಂ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು 21 ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಇನ್ನೂ 9 ಮಂದಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿತರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 13 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ: ಪ್ರಕರಣದ ಸೂತ್ರಧಾರ ಶುಭಂ, ಅಪ್ರಾಪ್ರರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃತ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಕಾನೂನು ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ. ಇದರಂತೆ ಬಾಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಗಳ ರೀತಿ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ, ಪೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃತ್ಯವೆಸಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಸಂಚು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ದೋಚಲು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೃತ್ಯವೆಸುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ದೇಶದ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಗುಮಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ 13 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ 75 ಮೊಬೈಲ್​ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುವುದು. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲು ಬರುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ವಿನಾಕಾರಣ ಬಂದು ಜಮಾವಣೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಎಂದಿನಂತೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮ್ಯಾಚ್ ವೇಳೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

