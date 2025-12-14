ETV Bharat / state

ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ‌ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ!

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾೃಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 14, 2025 at 1:42 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾೃಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಸಂಪ್ ಮೇಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಅಪ್​ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸಂಪ್ ಮೇಲಿನ ಕವರ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಬೈಕಿನ ಹೆಸರು, ನಂಬರ್ ಸಮೇತ ಇರುವ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ತುಣಕುಗಳನ್ನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಪೋಸ್ಟ್​​: 'ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು @zomato ಹಾಗೂ Zomato Careಗೆ ಟ್ಯಾಗ್​ ಮಾಡಿರುವ ರಿಕಿ ಕೇಜ್​, ''ನಿಮ್ಮ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗುರುವಾರ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್-ಕವರ್ ಅನ್ನು ಕದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ! ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಬಂದ ಅವರು, ನಂತರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕೋನಗಳಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಅವರ ಮುಖದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ KA03HY8751? ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರು ನೆರವು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಲ್ಲದೆ, ಜನರೇ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇದು ನಿಮಗೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು!'' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಕೇರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಕೇರ್​, ''ಹಾಯ್ ರಿಕಿ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಳವಳಕಾರಿ. ನಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್​ನರ್ಸ್​ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್​ನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅದಕ್ಕೆ, ''ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಂತರ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ನೀಡಲು ರಿಕ್ಕಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

