ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳ್ಳತನ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಕಳ್ಳತನ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 5, 2026 at 7:14 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದುಶ್ಚಟ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಖದೀಮರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ರೇಖಾ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಸ್ಗರ್ ಖಾನ್, ರಜಾಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾಮ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಸ್ಗರ್, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಡಿ.31ರ ರಾತ್ರಿ ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರನ್ನು ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಸ್ಗರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದೂರುದಾರರಾದ ರೇಖಾ ಹಾಗೂ ಪತಿ ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ವಾಕ್ಸಮರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಗಿದ್ದ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಖದೀಮರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ನಿಂದ ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ಸ್ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಟಲಿನ ಚೂರುಗಳು ಪತ್ನಿಗೂ ತಗುಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗೆ ಗೂಸಾ: ಹಲ್ಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ರಜಾಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾಮ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅಸ್ಗರ್ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದ. ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ; ಖದೀಮನಿಂದ ಪ್ರತಿ ದೂರು: ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ರೇಖಾ ಅವರು ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಅಸ್ಗರ್, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಮಾಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಳ್ಳತನ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಲು ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಆರೋಪಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ದೂರು-ಪ್ರತಿದೂರು ಸಂಬಂಧ ಈಶಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಸ್ಗರ್, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರು ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
