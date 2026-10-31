ರಂಗಕರ್ಮಿ, ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞೆ, ಶಿಲ್ಪಿಕಾರನಿಗೆ ಒಲಿದ ಕನ್ನಡ ಪುರಸ್ಕಾರ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಡಾ.ಡಿ.ಎಸ್.ಚೌಗಲೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಾ ಜಾಲಿ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಪ್ಪ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 2:20 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ರಂಗಕರ್ಮಿ ಡಾ. ಡಿ.ಎಸ್.ಚೌಗಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಸುಜಾತಾ ಜಾಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಾರ ಕಾಡಪ್ಪ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು.
ಹೌದು, 71ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ 71 ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಕರ್ಮಿ, ನಾಟಕಕಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಡಾ.ಡಿ.ಎಸ್.ಚೌಗಲೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಸುಜಾತಾ ಜಾಲಿ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಡಪ್ಪ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಗಡಿ ಭಾಗದ ರಂಗಕರ್ಮಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಡಾ.ಡಿ.ಎಸ್.ಚೌಗಲೆ ಅವರು ನಾಟಕ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಣ್ಣಕತೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾಟಕ ʼನಮ್ಮೊಳಗೊಬ್ಬ ಗಾಂಧಿʼ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿ ಗಾಂಧಿ ಆಲೋಚನೆಯ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು.
ಕಸ್ತೂರಬಾ, ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಾಂಧಿ, ಗಾಂಧಿ- ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಅನುವಾದ ನಾಟಕಗಳು. ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಾಂಧಿ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ನಾಟಕದಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಚೌಗಲೆ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ಗಡಿ ಭಾಗದ ಬದುಕನ್ನು ಅವರ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಸಾ, ಒಡಲ ಉರಿಯ ಹೊತ್ತು, ಹಳದಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಾವು ಸೇರಿ ಐದು ಕಥಾಸಂಕಲನಗಳು. ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವರ ಸಂಶೋಧನ ಪ್ರಬಂಧ. ಅವರ ನಾಟಕಗಳು, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಅವರು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ʼಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮರಾಠಾʼ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ಆತ್ಮಕತೆ ಆಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ʼಮಾತಂಗಿ ದೀವಟಿಗೆʼಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೌಗಲೆ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಿವೆ. ಅವರು ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ಡಿ.ಎಸ್. ಚೌಗಲೆ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಕೊಡಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 3 ದಶಕಗಳ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಮಡದಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಾಟಕ, ಕತೆಗಳ ಬದುಕಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಾ.ಚೌಗಲೆ ಪತ್ನಿ ಹರ್ಷ: ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ್. ಚೌಗಲೆ ಪತ್ನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಯಜಮಾನರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಮಧುಮೇಹ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹಾತಾಯಿ: ಮಧುಮೇಹ ವೈದ್ಯೆ ಆಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾ.ಸುಜಾತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜಾಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹಪೀಡಿತ 627 ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 25 ಮಕ್ಕಳ ಮಧುಮೇಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇನೆ. 245 ಫಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ತಪೂರಣ ಹಾಗೂ 47ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಸ್ಥಿಮಜ್ಜೆ ಕಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎನ್ಜಿಒಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸುಜಾತಾ ಜಾಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ SWEET ಮನ್ನಣೆ, RSSDI ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪ್ರಾಗ್ನಲ್ಲಿ AZF ಗೌರವ-2026 ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಫೆಲೋಶಿಪ್-2026 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 24 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ 10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಪತಿ ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಾಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಎಲ್ಇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಚೀಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಡಪ್ಪ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವುದು, ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ. ನಿತ್ಯ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಮಗೆ, ದೇವರೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, 5 ಮಹಾದ್ವಾರ, 5 ಜೈನ ಮಾನಸಸ್ತಂಭ, 6 ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿ ಕಲ್ಲಿನಗೋಪುರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಊದಗಟ್ಟಿ ಉದ್ದಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕರಡಿಗುದ್ದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕವಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ, ಹಸಿರುಚೆಂಪು ಗ್ರಾಮದೇವತೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಬಾಗಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ಬೋರಗಾಂವ ಬೀರೇಶ್ವರ, ಶಿಂಧಿಕುರುಬೇಟ್ ವಿಠ್ಠಲ್ ಮಂದಿರ, ಗೋಕಾಕ್ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂದರು.
ಈ ಕಾಯಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 20 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಾಡಪ್ಪ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ ಹೇಳಿದರು.
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