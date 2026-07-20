ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಜ್ಜಿಕೆ ಸಜ್ಜು: ಕಲಾವಿದರು ಏನಂದ್ರು?
ಹಾವೇರಿಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವೈವಿದ್ಯಮಯ ನಾಟಕಗಳು ಕಲಾಪ್ರಿಯರ ಮನರಂಜಿಸಲಿವೆ.
Published : July 20, 2026 at 4:10 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಆಧುನೀಕರಣ, ನಗರೀಕರಣದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆ. ದೂರದರ್ಶನದ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಂದ ದೂರವಾದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಇದೀಗ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಬಂತೆ ಕಿರುತೆರೆ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಕಷ್ಟದ ಬದುಕೇ ಸರಿ.
ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅಸಭ್ಯ ನೃತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಭ್ಯಸ್ಥರು ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಜ ಅಭಿನಯ, ದ್ವಂದಾರ್ಥ, ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ರಂಗಾಸಕ್ತರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚಿತ್ತರಗಿಯ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ವಿಜಯ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ಹಾವೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಜ್ಜಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ವೈವಿದ್ಯಮಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಸಿಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ.
ರಂಗಭೂಮಿ ಹಲವು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಒಂದು. ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದರ ಆಗಮನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಈಗಿರುವ ಕಲಾವಿದರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದರೂ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಂಬಿ ನಾಟಕ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಸಿಗುವ ಕಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾಟಕರಂಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಜನರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ ಮಂಜುನಾಥ ಜಾಲ್ಯಾಳ. ಕಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಬುದ್ದಿ ಬೇಕು, ಭಾಗ್ಯ ಬಂತು, ಬುದ್ದಿ ಹೋಯಿತು. ಕಾಲು ಕೆದರಿದ ಹೆಣ್ಣು, ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ, ಕುರುಡ ಮಾಡಿದ ಕಿತಾಪತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತಾಳಿಯ ತಕರಾರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳಿಂದ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಜನರು ಬರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾಟಕದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವೃದ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಸಾಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ವೃದ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಾಸಾಶನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕಥೆ ಹಾಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ನಾಟಕಕಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ದಯಾನಂದ ಬೀಳಗಿ, ಶ್ವೇತಾ ಬೀಳಗಿ, ಹರ್ಷಾ ಹಿರೂರು, ಪ್ರಿಯಾ ಹಿರೂರು, ದಾವಲ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ತಾಳಿಕೋಟಿ, ನಯನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟ ನಟಿಯರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅಪರಂಜಿ, "ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಲಿಯುವ ವೇಳೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಕಂಪನಿ ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ, ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಎಂದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಜನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದು ನಾಟಕ ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಾವು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಮಿಡಿ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ರೀತಿಯಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ಟೋರಿ ಊಟದಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಯವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗಿಂತ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಯುವ ಜನತೆಯ ಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಬಂದರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗು ಯುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಳಿಸು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದರೇ ಬೇಕು. ಈಗ ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಬರುವ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಟಕದಿಂದ ಬದುಕು ಎಂದು ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ನಾಟಕನಿಂದಲೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು. ನಾನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ 42 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾತು. 8 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದು 32 ವರ್ಷವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯುವ ಕಲಾವಿದ ವಿಜಯ ಮಾತನಾಡಿ, ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಯುವಕಲಾವಿದರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರ ಮಕ್ಕಳು, ಕಲಾವಿದರ ಮಕ್ಕಳೇ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮದು ಕಲಾವಿದರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲಕರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ. ನಾನೂ ಸಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಿರುತೆರೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಿರುತೆರೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾತ್ರವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ. 15 ರಿಂದ 20 ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ನಾಟಕಗಳು ನನಗಿಷ್ಟ. ಕಲಾವಿದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವುದು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಬದುಕು ಬೇರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ನಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕಲಾವಿದರು ಬರಬೇಕು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರೆದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕೆಂಪು ಪೂಜಾರಿ, "ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅ ದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿರುತೆರೆ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಾನು ಮೊದಲು ವೃತ್ತಿರಂಗಭೂಮಿಯ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಕಿರುತೆರೆಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರೇಮ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಿತಿಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗೌರವವಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗಿಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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