ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ, ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು: ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಿದ್ದಾಂತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 18, 2025 at 1:15 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿದೆ. ಜನಗಣತಿ ಎಷ್ಟು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸದಸ್ಯರು. ಆದರೆ, ಈ ದೇಶ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಗಣವೇಷದಾರಿ ಪಿಡಿಒ ಅಮಾನತು ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಭಾಗವಾಗಬಾರದು ಎಂದಿದೆ? ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರೇನು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಶತ 30ರಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಿದ್ದಾಂತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಸಿದ್ದಾಂತವೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಿದ್ದಾಂತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಿಎಫ್ಐ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದು ಯಾವುದೂ ಇವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
"ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಪಿಎಫ್ಐ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾ" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
"ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕನೇರಿ ಅದೃಷ್ಯಮಠದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕನೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು. ಅಂತವರು ಬಂದರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಚೋಧನಾಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊಟುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಜನಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಶಕ್ತಿ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಇಸ್ಪೀಟು ದಂಧೆ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಧರಣಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಜಾಲವಿದೆ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೂರು ವರ್ಷ 33 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮನೆಮಠ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಊಟ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಹೇಳುವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RSS ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಯಚೂರಿನ ಪಿಡಿಒ ಅಮಾನತು