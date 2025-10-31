ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಮಾಡೆಲ್: 6 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ

ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಮಾಡೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಮಾಡೆಲ್ (ETV Bharat)
ಮೈಸೂರು: ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯ ದಸರಾ ವೈಭವ ಸಾರುವ ಮಾಡೆಲ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅರಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುತ್ತಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮೈಸೂರು ಪೇಟಾ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಮಾಡೆಲ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಅರಮನೆ, ಆ ನಂತರದ ಅರಮನೆ ಹಾಗೂ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಮಾಡೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ದೃಶ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಮಾಡೆಲ್ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಕಲಾವಿದ ನಂದನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮರದ ಮನೆ ಇತ್ತೇ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಮರದ ಅರಮನೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸದ ಅರಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಮರ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಶೀಟ್​ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

"ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆಯ ವೇಳೆ ಮರದ ಅರಮನೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಲೈಟಿಂಗ್, ಸೌಂಡ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಮಾಡೆಲ್ (ETV Bharat)

"ಅರಮನೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಹೆನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ವಡಿ ಅವರು, ಅವರ ತಮ್ಮ ಕಂಠೀರವ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮೂವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಮಾಡೆಲ್ (ETV Bharat)

"ಜಗನ್ಮೋಹನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರವಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು 6 ನಿಮಿಷದ ಶೋ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಬಾರಿ, ಪಟ್ಟದ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಹಸು, ನಿಶಾನೆ ಆನೆ, ಒಂಟೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ (ETV Bharat)

"ಇದಕ್ಕೆ ಮರ, ಶೀಟ್, ಫೈಬರ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಜನರು ನೋಡಲಿ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ರಾಜಪರಂಪರೆಯ ಮಾಡೆಲ್ (ETV Bharat)

